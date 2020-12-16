FT: соглашение между ЕС и Индией может сорваться из-за прав на название риса

Брюссель тянет время, потому что не хочет эскалировать ситуацию с Пакистаном.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией может сорваться из-за желания Нью-Дели получить эксклюзивное право на маркировку "басмати" для своего риса. В противном случае это вызовет напряженность в отношениях между Брюсселем и Исламабадом. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из западного издания Financial Times со ссылкой на собственные источники. По словам неназванного европейского чиновника, Индия во время двусторонних переговоров настаивала на эксклюзивном использовании маркировки "басмати" для обозначения риса, выращенного исключительно на индийской территории. Евросоюз "тянет время" по вопросу, так как этот шаг приведет к дестабилизации отношений между региональным сообществом и Пакистаном.

Нью-Дели подала заявку на эксклюзивное использование названия "басмати" на рынке Европейского союза в 2018 году. Аналогичную заявку Пакистан подал в 2023 году. В ней говорилось о том, что рис басмати выращивается только в определенных районах, в том числе на территории четырех округов, подконтрольных властям из Исламабада. Европейский союз также не хочет одобрять заявку, потому что это фактически означало бы признание суверенитета Пакистана над этими землями. Такое решение усугубит существующие противоречия с Индией. Сейчас обращения обеих государства рассматриваются в коллективном Брюсселе "параллельно", а Еврокомиссия осведомлена о "деликатном характере" поступивших запросов.

Напомним, что Индия и Евросоюз ведут переговоры по соглашению о свободной торговле на протяжении нескольких лет. Обсуждения начались еще в 2007 году, однако в 2013 году были приостановлены из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа ряда товаров, например автомобилей, на общий рынок. Переговоры удалось возобновить 2022 году. Эксперты предполагают, что соглашение может быть заключено к концу 2025 года.

Фото: pxhere.com