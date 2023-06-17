В России выходит в повторный прокат мультфильм "Возвращение кота"

Кинопрокатная компания Vereteno выпустит в России в повторный прокат мультфильм "Возвращение кота". Режиссером картины является Хироюки Морита.

По сюжету мультфильма школьница Хару спасает загадочного котика из-под колес автомобиля. Вскоре героиня узнает, что он принц Кошачьего королевства. Кошачий король в благодарность повелевает сделать девочку невестой его сына. Попав в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. С помощью харизматичного кота Барона и его союзников ей предстоит опасное приключение, чтобы вернуться домой.

Мультфильм "Возвращение кота" вышел в мировом прокате летом 2002 года. Он получил много положительных отзывов от зарубежных критиков. Спецпоказы мультфильма в России пройдут 24 апреля. В широком прокате его можно будет посмотреть с 30 апреля.

Фото и видео: пресс-служба компании Vereteno