В Костромской области арестован ученик автошколы, который в нетрезвом состоянии вёз домой знакомую

Водитель получил 10 суток административного ареста.

На территории Костромской области российские правоохранительные органы арестовали ученика автошколы, который подвозил свою знакомую. В момент вождения шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях пресс-службой регионального управления МВД. Известно, что происшествие зафиксировано ранним утром на въезде в город Галич. Экипаж сотрудников ДПС остановил транспортное средство для проверки документов. За рулём машины находился 37-летний местный житель. Также в салоне автомобиля сидела женщина.

Полицейские заметили внешние признаки алкогольного опьянения и предложили водителю пройти освидетельствование. Мужчина согласился, и алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,075 мг/л этилового спирта. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже было установлено, что правонарушитель никогда не получал водительского удостоверения, так как настоящее время только обучается в автошколе. Мужчина пояснил, что обладает необходимыми навыками управления транспортом, а за руль автомобиля сел в состоянии опьянения, потому что выполнял данное знакомой обещание отвезти её домой. По факту произошедшего составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Судебная инстанция назначила злоумышленнику наказание в виде десяти суток административного ареста.

В Петербурге осудили пятерых участников преступной группы за организацию незаконной миграции.

Фото и видео: МВД Медиа