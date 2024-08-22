В Петербурге осудили директора автошколы за коммерческий подкуп

В суде доказано семь эпизодов коммерческого подкупа и два случая мелкого коммерческого подкупа на общую сумму свыше 240 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга суд вынес приговор в отношении Геннадия Волкова, руководителя образовательной организации, признанного виновным в систематическом получении незаконных денежных вознаграждений. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга.

Следствие установило, что с января 2022 по январь 2024 года Волков, занимая должность генерального директора ЗАО "ТУР", незаконно принимал деньги от граждан за выдачу свидетельств о прохождении профессионального обучения по программе "Водитель автомобиля". При этом фактического обучения слушатели не проходили, но на основании выданных документов они получали водительские удостоверения категории "В".

Деятельность Волкова была пресечена правоохранительными органами. В суде доказано семь эпизодов коммерческого подкупа и два случая мелкого коммерческого подкупа на общую сумму свыше 240 тысяч рублей.

Суд приговорил Волкова к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей и запрет на деятельность, связанную с управлением образовательными организациями, занимающимися подготовкой водителей, сроком на четыре года.

Фото: unsplash (Orkun Azap)