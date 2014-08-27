Предпринимательницу в Петербурге отправили под домашний арест за подкуп

В Северной столице суд отправил под домашний арест предпринимательницу, которую обвиняют в коммерческом подкупе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, женщина занимала должность руководителя секции в одной из сетей гипермаркетов и отвечала за управление продажами.
По версии следствия, не позднее 30 июля 2025 года обвиняемая организовала схему, позволившую стороннему ООО осуществлять оптовые закупки сахара по розничным ценам. Она распорядилась разместить в торговом зале нужное количество товара и не препятствовала его дальнейшей перепродаже. Кроме того, женщина не мешала представителю компании использовать карты лояльности для получения выгоды.
В результате противоправных действий злоумышленница получила более 511 тыс рублей. В настоящее время ей предъявлено обвинение.
Фото: Piter.TV
