Предпринимательницу в Петербурге отправили под домашний арест за подкуп

Руководительница секции в сети гипермаркетов обвиняется в коммерческом подкупе на сумму более 511 тыс рублей. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на полтора месяца.

В Северной столице суд отправил под домашний арест предпринимательницу, которую обвиняют в коммерческом подкупе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, женщина занимала должность руководителя секции в одной из сетей гипермаркетов и отвечала за управление продажами.

По версии следствия, не позднее 30 июля 2025 года обвиняемая организовала схему, позволившую стороннему ООО осуществлять оптовые закупки сахара по розничным ценам. Она распорядилась разместить в торговом зале нужное количество товара и не препятствовала его дальнейшей перепродаже. Кроме того, женщина не мешала представителю компании использовать карты лояльности для получения выгоды.

В результате противоправных действий злоумышленница получила более 511 тыс рублей. В настоящее время ей предъявлено обвинение.

Фото: Piter.TV