НАБУ показало видео обысков у Тимошенко

Ранее политику были предъявлены обвинения по уголовному делу о подкупе депутатов Верховной рады.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео обысков в офисе лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, на которых присутствует и она сама. Видеозапись опубликована пресс-службой вTelegram-канале местного надзорного ведомства. На кадрах политику в присутствии сотрудников НАБУ предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр. В отношении подозреваемой ведется уголовное дело по части 4 статьи 369 по УК Украины. Речь идет о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. За данное правонарушение фигурантке грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в ближайшее время обратятся в судебную инстанцию с ходатайством о мере пресечения в отношении бывшего премьер-министра страны и политического лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Женщине уже предъявлены обвинения по информации от местного издания Общественное. Новости" со ссылкой на официального представителя САП Ольгу Постолюк. Однако чиновница не уточнила прессе, на какой именно мере пресечения будут настаивать надзорные ведомства. Согласно сведениям от украинских изданий, на протяжении ночи в офисе фракции "Батькивщина" проводились обыски по уголовному делу о подкупе депутатов Верховной Рады. Позже эти сведения публично подтвердила сама Юлия Тимошенко.

Дополнительно НАБУ опубликовало через социальные сети аудиозапись переговоров лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с парламентариями в деле о подкупе. При этом в материале голос Юлии Тимошенко не искажен и узнаваем, а записи голосов других депутатов, которым политик предлагала деньги, изменены. В широком доступе имена этих лиц не появляются. В надзорных органах уточнили, что такие переговоры проводились 12 января.

Тимошенко: Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая.

Фото и видео: Telegram / НАБУ