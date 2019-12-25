Тимошенко: Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая

По ее словам, после прекращения боевых действий в стране начнется "перезагрузка власти".

Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова приводит портал "Страна.ua".

Тимошенко подчеркнула, что такими являются международные планы. По ее словам, этот момент является оптимистичным и важным. Также Тимошенко добавила, что после прекращения боевых действий в стране начнется "перезагрузка власти".

Ранее Зеленский заявил, что снятие санкций с России станет дипломатической катастрофой.

Фото: YouTube / Юлiя Тимошенко