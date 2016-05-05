Зеленский заявил, что снятие санкций с России станет дипломатической катастрофой

Президент отреагировал на результаты переговоров США и России.

Владимир Зеленский, выступая на саммите "коалиции готовых" в Париже, заявил, что снятие санкций с России недопустимо и стало бы дипломатической катастрофой. По его мысли, санкции остаются одним из немногих действенных инструментов давления на РФ. Слова украинского лидера передает его пресс-служба.

То же самое с идеей прекращения огня в Черном море – Россия пытается навязать нашим партнерам свои условия, но эти условия нереалистичны. Снятие санкций с России сейчас стало бы катастрофой для дипломатии. Санкции – один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Владимир Зеленский, Президент Украины

Вскоре после саммита западных стран на эту темы высказался и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он также считает, что "сейчас не время для снятия санкций", – данные издания "Европейская правда".

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Фото: Telegram / Zelenskiy Official