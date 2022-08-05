В парке Монрепо впервые зарегистрировали выездной брак

Уже подано свыше 70 заявлений, почти все летние даты заняты.

В выборгском парке Монрепо впервые провели выездную регистрацию брака. Об этом сообщили в ВК-сообществе музея-заповедника.

Будущие пары должны лично подать заявление, оплатить госпошлину и входной билет в парк. В настоящий момент более 70 брачующихся из разных субъектов России подали заявки на выездную регистрацию в Монрепо. Почти все летние даты заняты.

Отметим, что подобные церемонии регистрации брака в музеях и исторических усадьбах давно стали привычным явлением в Москве и Санкт-Петербурге. Например, одни из популярных мест — музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково, государственный музей имени Пушкина.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербургские Дворцы бракосочетания на Фурштатской улице и Английской набережной перешли на летний режим работы.

Фото: ВКонтакте / "Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"