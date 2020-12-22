В Выборгском музее-заповеднике "Монрепо" происходит редкое цветение

Большую часть года растение растет под землей и только в середине лета ненадолго пускает ветви на поверхность.

В пятницу, 5 августа, в музее-заповеднике "Парк Монрепо" в Выборге зафиксировали цветение необычного цветка.

Подъельник обыкновенный большую часть года растет под землей, укрепившись мощной корневой системой. Только в середине лета ненадолго можно посмотреть на его ветви, светло-желтые цветки и семена.

Растение можно встретить в хвойном лесу, среди мха и осыпавшихся иголок. Подъельник обыкновенные будто вылеплен из воска, поскольку лишен хлорофилла.

Фото: паблика "Музей-заповедник "Парк Монрепо"