В Петербурге суд ограничил доступ к откровенным фото на AliExpress

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел административный иск прокуратуры к торговой площадке AliExpress и признал часть опубликованных материалов запрещёнными к распространению на территории России. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Основанием для обращения в суд стали 13 изображений, размещённых пользователями в отзывах к товарам. На фотографиях были запечатлены люди в прозрачном и полупрозрачном нижнем белье. Экспертиза показала, что контент содержит признаки сексуального поведения, что делает его недопустимым для открытого доступа.

Специалисты отметили, что подобные материалы могут негативно повлиять на психическое и нравственное развитие несовершеннолетних. При этом страница с изображениями была доступна всем посетителям торговой платформы без ограничений.

В итоге суд постановил ограничить доступ к 13 ссылкам, ведущим на соответствующие публикации.

