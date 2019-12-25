Пожар в Елизаветино привел к эвакуации семерых детей и 20 взрослых

В поселке Елизаветино Гатчинского округа Ленинградской области произошел пожар в многоквартирном доме. Из здания эвакуировали 27 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожарные вывели по лестнице 15 жильцов. Еще 12 человек, среди которых семеро детей, покинули дом самостоятельно. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили и вывели из здания еще двух человек, после чего передали их бригаде скорой помощи.
Огонь возник в отдельной двухкомнатной квартире. В помещении сгорела обстановка. На месте происшествия работала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части.
Причины возгорания в сообщении МЧС не уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.
Фото: Piter.TV
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