Пожар в Елизаветино привел к эвакуации семерых детей и 20 взрослых

В Гатчинском округе пожарные спасли двух человек из горящей квартиры.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа Ленинградской области произошел пожар в многоквартирном доме. Из здания эвакуировали 27 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарные вывели по лестнице 15 жильцов. Еще 12 человек, среди которых семеро детей, покинули дом самостоятельно. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили и вывели из здания еще двух человек, после чего передали их бригаде скорой помощи.

Огонь возник в отдельной двухкомнатной квартире. В помещении сгорела обстановка. На месте происшествия работала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части.

Причины возгорания в сообщении МЧС не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV