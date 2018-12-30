Петербург переименовал городские зоны и создал бульвар Ленинградской Победы

В Петербурге появился новый бульвар.

В Санкт-Петербурге официально утвердили новое городское пространство — бульвар Ленинградской Победы. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Согласно постановлению губернатора, новое название присвоено территории, расположенной вдоль Пулковского шоссе. Речь идёт о зоне, сформированной рядом с памятником, посвящённым обороне Ленинграда. Пространство изначально планировалось как место, сохраняющее память о событиях Великой Отечественной войны и людях, защищавших город.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге официально обозначили ранее безымянные зеленые зоны в восьми районах. В Сестрорецке два сквера получили новые названия: территория на улице Володарского и зона на улице Коммунаров теперь носят имена, связанные с выдающимися жителями города.

Ранее садовники в Петербурге перешли на зимний режим работы на прошлой неделе.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский