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Движение по Дровяной улице в Адмиралтейском районе ограничат на полтора месяца
Сегодня, 8:34
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Движение по Дровяной улице в Адмиралтейском районе ограничат на полтора месяца

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Ограничение введено из-за ремонта инженерных коммуникаций, который завершится только в апреле 2027 года. 

С 24 июля по 3 сентября в Адмиралтейском районе нельзя будет проехать по Дровяной улице между набережной Обводного канала и 12-й Красноармейской. Ограничение введено из-за ремонта инженерных коммуникаций, который завершится только в апреле 2027 года. 

Аодителям предложили воспользоваться объездом через 10-ю и 12-ю Красноармейские, Лермонтовский проспект, набережную Обводного канала, а также улицы Циолковского, Курляндскую и Рижский проспект. 

Информацию об изменениях в схеме движения ведомство будет обновлять на своем сайте.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV; Пресс-служба ГАТИ Пеетрбурга 

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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