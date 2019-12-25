Движение по Дровяной улице в Адмиралтейском районе ограничат на полтора месяца

Ограничение введено из-за ремонта инженерных коммуникаций, который завершится только в апреле 2027 года.

С 24 июля по 3 сентября в Адмиралтейском районе нельзя будет проехать по Дровяной улице между набережной Обводного канала и 12-й Красноармейской. Ограничение введено из-за ремонта инженерных коммуникаций, который завершится только в апреле 2027 года.

Аодителям предложили воспользоваться объездом через 10-ю и 12-ю Красноармейские, Лермонтовский проспект, набережную Обводного канала, а также улицы Циолковского, Курляндскую и Рижский проспект.

Информацию об изменениях в схеме движения ведомство будет обновлять на своем сайте.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV; Пресс-служба ГАТИ Пеетрбурга