В школах России появится единый учебник по географии

Разработка нового учебного издания уже началась.

Школьники начнут заниматься по единому государственному учебнику географии с 1 сентября 2028 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов.

Министр объявил о поэтапном введении этого пособия в образовательный процесс. Он рассказал, что разработку нового учебника уже ведут, а до начала его использования в образовательных учреждениях организуют специальную подготовку.

Основной упор в новом учебнике сделают на углубленное изучение России, при этом сократится акцент на другие страны. Также учащиеся смогут работать с искусственным интеллектом и цифровыми картинками. В комплекте с учебниками будут предусмотрены методические материалы, атласы и контурные карты.

Министерство просвещения анонсировало создание единых пособий по всем школьным предметам. По словам Кравцова, до конца текущего года в перечень войдут новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10 и 11 классов.

Ранее мы сообщали, что в российских школах утвердили арабский язык. Он появится в школьной программе с 1 сентября 2026 года.

Фото: Piter.tv