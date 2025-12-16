Арабский язык в школах России утвердили с 1 сентября

Минпросвещения утвердило программу, которая начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов объявил об утверждении программы изучения арабского языка в общеобразовательных школах страны. Соответствующее решение уже принято, и с 1 сентября нового учебного года российские школьники получат возможность изучать арабский язык в рамках школьной программы.

Это решение направлено на расширение перечня иностранных языков, доступных для изучения в российских школах. Арабский язык входит в число официальных языков Организации Объединённых Наций и является одним из наиболее распространённых языков мира. Его изучение может быть полезно для развития международных связей, а также для укрепления культурного и экономического сотрудничества России со странами арабского мира.

Программа изучения арабского языка будет включать в себя освоение письменности, базовой грамматики, навыков устной и письменной речи, а также знакомство с культурой и традициями арабских стран. Предполагается, что курс будет адаптирован для разных возрастных групп и уровней подготовки.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)