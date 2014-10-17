В Роспотребнадзоре считают, что школы могут столкнуться с некачественной формой

"Известия": Анна Попова направила письмо Денису Мантурову из Минпромторга.

Введенный в 2025 году на российской территории ГОСТ на школьную форму может создать риск появления на внутреннем рынке страны некачественной продукции. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в письме к первому вице-премьеру Денису Мантурову. Чиновница подчеркнула, что отечественный ГОСТ содержит в себе некорректное сочетание норм по гигроскопичности, воздухопроницаемости и содержанию формальдегида. Таким образом ситуация противоречит требованиям действующего технического регламента. В Роспотребнадзоре добавили, что при этом само понятие "школьная форма" не закреплено в федеральном законодательстве, поэтому проверка продукции на соответствие ГОСТу может вводить потребителей в заблуждение. Дополнительно в надзорном ведомстве видят возможные коррупционные риски.

Он связан с деятельностью акционерного общества "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности", которое будет проводить сертификацию детской одежды на соответствие ГОСТу, что противоречит требованиям законодательства, так как одежда должна проходить процедуру оценки соответствия техническим регламентам. текст письма

Министерство по промышленности и торговли уведомило общественность о том, что стандарт все еще обсуждается с отраслевыми экспертами и может быть доработан. В том числе речь идет о вероятных правках по части качественных характеристик школьной формы. В Роскачестве заметили, что добровольная сертификация по ГОСТу не заменяет обязательного подтверждения производителем соответствия продукции техническим регламентам.

