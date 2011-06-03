У части россиян увеличатся страховые пенсии по потере кормильца

В России ожидаются изменения с 1 августа.

Страховые пенсии по потере кормильца увеличатся на российской территории с первого августа у граждан при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" сделали представители Социального фонда страны. Известно, что с начала следующего месяца властями будут повышены страховые пенсии работающих пенсионеров. Профильное ведомство в беззаявительном порядке пересчитает выплаты по старости и инвалидности работавшего в прошлом году пожилого населения, а затем перечислит увеличенную выплату по обычному графику.

Страховые пенсии по потере кормильца также увеличатся, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя. пресс-служба Социального фонда России

Эксперты заметили, что размер такой пенсии зависит от заработной платы гражданина, в связи с утратой которого была оформлена соответствующая выплата.

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Фото: Макс / Социальный фонд России