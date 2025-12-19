В Соцфонде призвали россиян регулярно проверять пенсионные накопления

Заказать выписку можно на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия", онлайн-документ придет в личный кабинет.

В Социальном фонде РФ призвали россиян регулярно проверять пенсионные накопления и запрашивать выписку из лицевого счета. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу фонда.

Специалисты Соцфонда подчеркнули, что россияне должны обращаться к работодателю, если в их выписках для контроля накоплений недостает какой-то информации. Заказать выписку можно на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия", онлайн-документ придет в личный кабинет.

Также в Соцфонде подчеркнули, что ведомство "проактивно" информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Это позволит гражданам следить за своим пенсионным счетом. Затем уведомления будут приходить раз в три года.

Ранее мы сообщали, что средняя пенсия в декабре 2025 года в России составила 23,5 тыс. рублей.

Фото: pxhere.com