С начала 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.

Средняя пенсия в декабре 2025 года в России составила 23,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.

В материала отмечается, что средний размер пенсионного обеспечения составил 23 538,07 рублей. Для работающих граждан средняя пенсия составила 21,4 тыс. рублей. Среди неработающих пенсионеров средний показатель составил почти 24 тыс.рублей. По данным Соцфонда, всего зарегистрировано более 40,5 млн пенсионеров.

Отмечается, что в декабре 2024 года средний размер пенсий составлял около 21,1 тыс. рублей. С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.

