В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам

Сергей Миронов призвал поддержать пожилых людей в период новогодних праздников.

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам страны. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы дал журналистам из информационного агентства "РИА Новости". Политический деятель уточнил, что такого нововведения его движение требует от властей на протяжении уже почти десяти лет. Ежегодно, в начале декабря его коллеги вносят на рассмотрение в нижнюю палату парламента такие инициативы. А 2025 год не стал в этом вопросе исключением.

13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Лидер политической партии объяснил СМИ, что согласно инициативе, к Новому году каждый российский пенсионер получит доплату в размере страховой пенсии по старости. Эта сумма не может быть ниже полутора прожиточных минимумов. В прошлом году речь шла о 23 тысячах рублей. Сергей Миронов добавил, что пожилым людям не хватает финансов для того, чтобы закрыть предновогодние расходы, но при этом гражданам также хочется отметить Новый год, накрыть стол и купить подарки близким людям.

Фото: Piter.tv