  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разрыв между средней пенсией в регионах составил около 23 тысяч рублей
Сегодня, 10:40
121
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Разрыв между средней пенсией в регионах составил около 23 тысяч рублей

0 0

Максимальный показатель зафиксировали в Чукотском автономном округе.

Разрыв между средней пенсией в регионах составил около 23 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Отмечается, что разница между самой высокой и низкой средней пенсией в российских регионах в январе 2026 года составила 23 327 рублей. Максимальный показатель зафиксировали в Чукотском автономном округе, он составил 41 932 рубля. В республике Дагестан средняя пенсия составила 18 605 рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%. Средний размер составил почти 25,3 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года.

Фото: pxhere.com

Теги: пенсии, разница, регионы, социальный фонд россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии