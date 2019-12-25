Максимальный показатель зафиксировали в Чукотском автономном округе.

Разрыв между средней пенсией в регионах составил около 23 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Отмечается, что разница между самой высокой и низкой средней пенсией в российских регионах в январе 2026 года составила 23 327 рублей. Максимальный показатель зафиксировали в Чукотском автономном округе, он составил 41 932 рубля. В республике Дагестан средняя пенсия составила 18 605 рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%. Средний размер составил почти 25,3 тыс. рублей.

