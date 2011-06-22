Вагоны метро Петербурга впервые украсят граффити по мотивам русских сказок

Художники распишут поезда петербургского метро сюжетами народных сказок.

В Петербургском метрополитене подвели итоги конкурса стрит-арта "Рисуем народные сказки в метро", который провели в рамках Года Единства народов России. Победители впервые получили возможность легально оформить вагоны городской подземки.

Как сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга, на конкурс поступили работы художников из разных регионов страны — от Санкт-Петербурга до Нижневартовска. По итогам отбора в финал вышли семь авторских эскизов.

Все победители смогут перенести свои рисунки на борта вагонов метро. К оформлению поездов художники приступят уже в августе.

Готовые арт-объекты появятся на составах Линии 2 Петербургского метрополитена. При этом конкурсные эскизы организаторы пока не публикуют, чтобы сохранить интригу до завершения работ.

Ранее мы рассказывали о том, что пожарные проверили станцию метро "Гостиный двор" после запаха гари. Официальных сведений о возгорании или пострадавших не поступало.

Фото: Piter.TV