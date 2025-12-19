  1. Главная
В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
Сегодня, 8:54
По предварительным данным, в 2025 году производство сырого молока составило примерно 34,3 млн тонн.

В России произвели рекордный за 30 лет объем молока. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего форума лидеров молочной индустрии.

По его словам, увеличение объемов производства сырья обеспечивает полноценную загрузку перерабатывающего сектора. Патрушев добавил, что основным категориям сохранилась положительная динамика производства. Вице-премьер уточнил, что в России увеличился выпуск сухого и питьевого молока.

Практически по всем категориям продукции у нас прирост. Наш внутренний рынок обеспечен широким ассортиментом молочной продукции.

Дмитрий Патрушев, вице-премьер РФ

По предварительным данным, в 2025 году производство сырого молока в России составило примерно 34,3 млн тонн. Патрушев заявил, что это наивысший результат практически за последние 30 лет.

Фото: pxhere.com

