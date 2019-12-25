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На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Патрушеву
Сегодня, 10:02
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На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Патрушеву

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Российского чиновника заподозрили в Киеве в краже украинского зерна.

Киевскй режим заочно предъявил обвинения заместителю российского премьер-министра Дмитрию Патрушеву. Поводом для этих обвинений в Службе безопасности Украины (СБУ) называют якобы кражу зерновой продукции с вошедших в состав нашего государства новых территорий. Согласно информации от иностранного надзорного ведомства через его Telegram-канал, подозрения связаны со статьей о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.  Напомним, что в период с 2018 по 2024 годы Дмитрий Патрушев возглавлял Министерство сельского хозяйства России.

Гергиев, Крутой и Спиваков попали в "Миротворец"*

*сайт "Миротворец" решением суда признан незаконным и заблокирован на территории Российской Федерации.

Фото: pxhere.com

Теги: дмитрий патрушев, зерно, новые регионы, сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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