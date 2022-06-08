Петербургский молочный комбинат готов начать выпуск сливочного масла

В руководстве "Петмола" выразили готовность наладить линию производства масла на фоне подскочившего спроса на продукт.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым посетили молокозавод "Петмол". В рамках визита чиновники ознакомились с работой цехов, осмотрели выставку готовой продукции, а также обсудили с руководством комбината возможность организации производства и выпуска сливочного масла, дефицит которого фиксируется на рынке, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

"Петмол" является одним из старейших предприятий по производству молочной продукции. В этом году комбинату исполняется 90 лет и он намерен побить рекорд по объемам производства, выпустив до 109,2 тонн продукции и тем самым превысив на 18% показатели прошлого года. Вопрос о перспективах на производство сливочного масла руководителям предприятия задал Дмитрий Патрушев.

У нас серьезно растет спрос на молочную продукцию. Одна из таких позиций – сливочное масло. Его действительно начали больше покупать, увеличился спрос. Для того чтобы удовлетворить внутренний спрос вынуждены, в том числе, открывать импорт из дружественных стран. Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши собственные производители и эту нишу тоже занимали. Прошу рассмотреть возможность установки линии по производству сливочного масла для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос в том числе в этом продукте. Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Правительства РФ

В "Петмоле" выразили готовность на уже существующей базе предприятия наладить выпуск сливочного масла, а также проработать возможность увеличения его производства.

Напомним, что, согласно мнению экономистов, повальный рост цен на сливочное масло связано с уходом западных поставщиков молочного сырья.

Фото: Freepik