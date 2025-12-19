Россия и Белоруссия обсудили сдерживание цен на сливочное масло

Продажи сливочного масла в рознице по итогам 2025 года упали на 9,6%.

Власти России и Белоруссии обсудили сдерживание цен на сливочное масло. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на аграрном рынке.

Отмечается, что российские производители столкнулись с ростом складских запасов из-за падения спроса и ценового давления со стороны Белоруссии. По данным источников, продажи сливочного масла в рознице по итогам 2025 года упали на 9,6%. Кроме того, доля белорусских производителей на российском рынке достигла отметки в 23%.

В "Союзмолоке" причиной роста цен называли увеличение себестоимости сырного молока. На сегодняшний день производители не могут стимулировать спрос снижением цен из-за низкой рентабельности. Белорусские бренды активно занимают долю рынка, в том числе под частными марками российских сетей.

Фото: pxhere.com