Петербургской компании грозит штраф за продажу сливочного масла в чужой упаковке

В продаже находится масло в упаковке "Брест-Литовск".

В петербургское УФАС поступило заявление от компании ОАО "Савушкин продукт". В ходе мониторинга потребительского рынка заявителем было обнаружено, что ООО "Новапак" продает сливочное масло "Брест-Литовск". То есть компания выдаёт свою продукцию за продукцию ОАО "Савушкин продукт". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского УФАС.

Заявитель не предоставлял ООО "Новапак" разрешений на использование спорной упаковки сливочного масла, создающей впечатление о том, что покупатель приобретает сливочное масло, произведенное ОАО "Савушкин продукт".

В отношении ООО "Новапак" возбуждено дело по признакам нарушения статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. Управление проверит чем обусловлен выбор ответчиком данной этикетки сливочного масла. Если вина подтвердится – компании "Новапак" грозит штраф.

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Фото: unsplash (Sorin Gheorghita)