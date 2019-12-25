Продажи сливочного масла в РФ упали на 14,7%

По данным аналитиков, снижение продаж масла связано с его подорожанием.

Продажи сливочного масла в РФ в январе-июле 2025 года упали на 14,7%. Об этом сообщает "Коммерсатъ" со ссылкой на данные аналитической компании "Нильсен".

По данным аналитиков, снижение продаж масла связано с его подорожанием. Отмечается, что в начале сентября цены выросли до 1,2 тысячи рублей за килограмм. Причиной роста цен называют увеличение себестоимости производства. Так, сырое молоко за год подорожало на 23,1%,. Вместе с ним увеличиваются расходы на услуги складов, логистику и различные ингредиенты.

