Продажи сливочного масла в РФ упали на 14,7%

Продажи сливочного масла в РФ в январе-июле 2025 года упали на 14,7%. Об этом сообщает "Коммерсатъ" со ссылкой на данные аналитической компании "Нильсен".
По данным аналитиков, снижение продаж масла связано с его подорожанием. Отмечается, что в начале сентября цены выросли до 1,2 тысячи рублей за килограмм. Причиной роста цен называют увеличение себестоимости производства. Так, сырое молоко за год подорожало на 23,1%,. Вместе с ним увеличиваются расходы на услуги складов, логистику и различные ингредиенты.
Ранее эксперты перечислили продукты, которые подорожают осенью 2025 года.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все