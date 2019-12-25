Эксперты перечислили продукты, которые подорожают осенью 2025 года

Торговые сети стремятся извлечь максимальную выгоду осенью, понимая приближение новогодних праздников, когда потребуется привлекать покупателей скидками и специальными предложениями.

Осень приносит жителям Петербурга очередные изменения в ценниках магазинов. Цены на продукты постепенно растут, чему способствуют несколько факторов: сезонные особенности, нестабильность валютного курса и маркетинговая политика розничных сетей, пишет spb.aif.ru.

Независимый эксперт потребительского рынка Александр Анфиногенов пояснил, что торговые сети стремятся извлечь максимальную выгоду осенью, понимая приближение новогодних праздников, когда потребуется привлекать покупателей скидками и специальными предложениями. Возвращаясь из отпусков, горожане испытывают эмоциональный подъем и легче воспринимают повышение цен.

Завершение сбора летних урожаев и прекращение поставок свежей зелени приводят к уменьшению ассортимента и повышению стоимости овощей и фруктов. Колебания курса рубля оказывают влияние на ценообразование как импортируемых, так и местных товаров, поскольку отечественные производители часто зависят от иностранного сырья и комплектующих. Наиболее вероятно подорожание свежих плодов и импортных продуктов.

Огурцы, например, уже выросли в цене на 7,6% с середины августа. Вместе с тем эксперты убеждены, что серьезной инфляции ожидать не приходится. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что, хотя после ухода недорогих сезонных овощей возможен небольшой всплеск инфляции, значительных рисков сильного ускорения роста цен, скорее всего, удастся избежать.

Цены на кофе и шоколад также могут увеличиться из-за низких урожаев в регионах-производителях. Для минимизации финансовой нагрузки покупателям рекомендуется рационально подходить к тратам: следить за акциями, пользоваться картами лояльности и формировать небольшие запасы сезонных продуктов.

Ранее доцент Лебединская спрогнозировала, какие овощи могут подорожать в сентябре.

Фото: Piter.TV