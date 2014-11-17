Садоводам Петербурга и Ленобласти напомнили, какие растения запрещено выращивать на даче

Весной 2026 года вступили в силу новые законы, направленные на регулирование выращивания растений на садовых участках. Теперь дачникам Петербурга и Ленинградской области придется столкнуться с серьезными последствиями, если они выращивают ядовитые или инвазивные виды растений. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Одним из опасных растений, признанных угрозой для экосистемы, стал ясенелистный клён, также известный как американский клён. Изначально завезённый в Россию во второй половине XVIII века, он использовался для быстрого озеленения территорий. Однако вскоре выяснилось, что этот вид ведёт себя подобно сорняку, активно вытесняющему местные растения.

Законодательство предусматривает суровые наказания для владельцев земельных участков, не принявших должных мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского и американского клёна. Физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим — до 700 тысяч рублей, а в некоторых случаях возможна конфискация земельного участка.

Кроме того, закон устанавливает запрет на культивирование ряда растений, содержащих наркотические вещества. К таким видам относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трёхцветная и мак (кроме сортов, используемых в кулинарии и декоративном садоводстве). Нарушение этих норм карается штрафом до 300 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 480 часов. В отдельных ситуациях нарушителям может грозить тюремное заключение сроком до 8 лет.

