Глава Украины рассказал о том, что площадку могут перенести в Турцию или Швейцарию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта. Соответствующее заявление со ссылкой на слова лидера киевского режима сделали местные журналисты из новостного агентства "Укринформ". В СМИ заметили, что пока что мероприятие не отменялось. Однако, кроме площади Абу-Даби вероятной локацией для организации встречи могут стать Турция или Швейцария. Чиновники с Банковой улицы готовы поддерживать любую из этих стран по вопросу предоставления площадки для события, но сейчас ответ ожидается со сторон партнеров.

Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из–за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто ее не отменил. сообщение от иностранного издания

Фото: YouTube / Офіс Президента України