Зеленский сообщил о задержаниях в рядах СБУ
Сегодня, 10:51
Глава Украины не раскрыл обвинения, которые предъявлены фигурантам уголовного дела.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о задержаниях в рядах  Службы безопасности Украины (СБУ). Такой комментарий украинский политик сделал через собственный Telegram-канал. Иностранный чиновник публично не стал упоминать никаких имен или конкретных статьей, по которым ведутся расследования. 

Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры.

Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее местное издание "Инсайдер" уведомило читателей о задержании командующего логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины и начальника управления СБУ по Житомирской области. Со ссылкой на следственные органы журналисты написали о том, что эти должностные лица якобы организовали хищение бюджетных денежных средств, выделяемых на строительство защитных сооружений для аэродромов на общую сумму в 320 тысяч американских долларов.

Зеленский ввел санкции против петербургских ученых-историков.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

