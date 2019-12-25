Зеленский сообщил о задержаниях в рядах СБУ

Глава Украины не раскрыл обвинения, которые предъявлены фигурантам уголовного дела.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о задержаниях в рядах Службы безопасности Украины (СБУ). Такой комментарий украинский политик сделал через собственный Telegram-канал. Иностранный чиновник публично не стал упоминать никаких имен или конкретных статьей, по которым ведутся расследования.

Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее местное издание "Инсайдер" уведомило читателей о задержании командующего логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины и начальника управления СБУ по Житомирской области. Со ссылкой на следственные органы журналисты написали о том, что эти должностные лица якобы организовали хищение бюджетных денежных средств, выделяемых на строительство защитных сооружений для аэродромов на общую сумму в 320 тысяч американских долларов.

