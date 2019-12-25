Исследователи показали новые улики с места гибели группы Дятлова

Утверждается, что они не могли принадлежать кому-то из туристов.

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что несколько предметов, которые были обнаружены на месте гибели советских туристов, им не принадлежат. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Звезда".

По его словам, в настоящее время особый интерес вызывает найденная в палатке фляжка из-под спирта и стальной шип, выломанный из отриконенного ботинка.

На мой взгляд, на взгляд поисковиков <...> Юра Юдин [турист группы Дятлова] который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт. Юрий Кунцевич, руководитель Фонда памяти группы Дятлова

Он подчеркнул, по имеющейся информации, у туристов не было также отрикованных ботинок, шип от которых был также обнаружен на месте трагедии. По словам Кунцевича, данные предметы требуют подробного изучения. Кроме того, эксперт считает, что найденные вещи могут указывать на инсценировку гибели группы Дятлова.

Напомним, группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла зимой 1959 года на Северном Урале. Точная причина трагедии до сих пор не выяснена. На данный момент существует более ста версий гибели дятловцев, среди которых несчастные случаи, испытания оружия и паранормальные явления.

Ранее "Перевал Дятлова" признали лучшим сериалом 2020 года по версии кинокритиков.

Фото: perevaldyatlova.ru