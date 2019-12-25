Группа отправилась на перевал, чтобы почтить память погибших там студентов в начале 1959 года.

Группа туристов из Москвы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области. Портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на источники в одном из силовых ведомств сообщает, что группа должна была вернуться в восемь утра по местному времени — однако этого не произошло.

И связи никакой с ними нет. источник "Екатеринбург онлайн"

Группа отправилась на перевал, чтобы почтить память погибших там студентов в начале 1959 года.

Ранее немецкий Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова".

Фото: pixabay.com