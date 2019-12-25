"Перевал Дятлова" признали лучшим сериалом 2020 года по версии кинокритиков

В тройке лидеров также оказались "Чики" Эдуарда Оганесяна и "Псих" Федора Бондарчука.

Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2020 года. Первое место в списке занял сериал "Перевал Дятлова", который транслировали на ТНТ. Об этом сообщила пресс-служба сайта "Кино-Театр.Ру".

В тройку лидеров попали "Чики" Эдуарда Оганесяна и "Псих" Федора Бондарчука. В десятке также оказались сериалы "Мир! Дружба! Жвачка!" сервиса Premier, "257 причин, чтобы жить" видеосервиса Start и др.

В опросе принимали участие 20 ведущих российских кино- и телекритиков. Каждый из них выбрал три лучших сериала из 152 проектов, которые вышли в этом год на телеканалах и стриминговых платформах.

Ранее были названы самые популярные российские актеры года.

Фото: пресс-служба ТНТ