Репетиция "Алых парусов" ограничит движение в центре Петербурга

Всего изменения коснутся 17 участков дорог, где частично изменится ширина проезжей части.

В преддверии репетиций празднования выпускного вечера "Алые паруса" жителям Санкт-Петербурга напомнили о временных изменениях в организации дорожного движения.

Пресс-служба городского Комитета по транспорту проинформировала, что с 5 июня по 1 июля на ряде улиц города будет ограничено движение автотранспорта. Всего изменения коснутся 17 участков дорог, где частично изменится ширина проезжей части.

Также сообщается, что с 5 июня на пяти улицах введут запрет на парковку транспортных средств, а с 11 июня ограничение движения распространится на дополнительные шесть участков, включая въезды и съезды с Благовещенского и Дворцового мостов.

Более подробную информацию о маршрутах и сроках ограничений можно найти на официальном сайте Комитета по транспорту. Праздник "Алые паруса" состоится в текущем году 28 июня.

Ранее мы сообщили о том, что проезд виртуальным "Подорожником" в Петербурге оплатили 1,5 млн раз.

Фото: Piter.TV