Белый дом вставил Губку Боба в видео об ударах по Ирану

Американцы ранее сравнили атаки с игрой Call за Duty.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе через социальные сети опубликовала в официальном аккаунте видеозапись ракетных ударов по Ирану, в котором была использована вставка из мультфильма про Губку Боба. После известной фразы мультипликационного персонажа аудитория увидела кадры нападений на Исламскую Республику, затем - повтор той же самой вставки из мультфильма. Таким образом ситуация повторилась несколько раз.

Хочешь посмотреть, как я сделаю это снова? вопрос героя иллюстрации

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из Call of Duty.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / The White House