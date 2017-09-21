  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Профессор Дизен: конфликт на Украине вступает в новую, более жесткую фазу
Вчера, 13:44
204
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Профессор Дизен: конфликт на Украине вступает в новую, более жесткую фазу

0 0

В Норвегии оценили недавние успехи ВС РФ на поле боя.

Боевые действия на украинской территории принимают все более жесткий характер. Соответствующее заявление на собственном YouTube-канале сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Западный представитель пояснил аудитории, что вооруженное противостояние между Москвой и Киевом становится все беспощаднее.

Конфликт на Украине вступает в новую фазу. Сейчас мы видим все эти атаки на украинскую инфраструктуру: мосты, порты, довольно жесткие удары по самому Киеву. Мы видим предупреждения о захвате европейских судов в ответ на захват российских. <…> Да, русские атакуют цели, по которым раньше не били.

Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Эксперт заметил, что в ответ на атаки на мирное население Вооруженные силы России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам в украинской столице, а также местным предприятиям, которые власти с Банковой улицы используют совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление стране разведывательных данных и целенаведение.

Дизен: применение британских дронов для ударов по РФ приведет к ядерной войне.

Фото: YouTube /  Glenn Diesen

Теги: гленн дизен, запад, норвегия, сво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии