В Петербурге обвиняемая в совращении школьников учительница отправлена в психбольницу
Сегодня, 11:48
Вину фигурантка не признала, заявив, что один из школьников все выдумал из-за ревности.

Учительница английского языка, которую обвинили в совращении школьников в Выборгском районе Петербурга, принудительно помещена в психиатрическую больницу по решению суда. Ее направили на психолого-психиатрическую экспертизу, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 5 февраля. 

Утверждалось, что с апреля по июль 2025 года 20-летняя подсудимая совершила в отношении двоих 12-летних мальчиков "действия сексуального характера" в своей квартире. Девушка не так давно окончила педагогический вуз, в образовательном учреждении она проработала 2 года. 

Вину фигурантка не признала, заявив, что один из школьников все выдумал из-за ревности. После задержания петербурженку доставили в СИЗО. 

Фото: Piter.TV 

