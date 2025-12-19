В Петербурге обвиняемая в совращении школьников учительница отправлена в психбольницу

Вину фигурантка не признала, заявив, что один из школьников все выдумал из-за ревности.

Учительница английского языка, которую обвинили в совращении школьников в Выборгском районе Петербурга, принудительно помещена в психиатрическую больницу по решению суда. Ее направили на психолого-психиатрическую экспертизу, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 5 февраля.

Утверждалось, что с апреля по июль 2025 года 20-летняя подсудимая совершила в отношении двоих 12-летних мальчиков "действия сексуального характера" в своей квартире. Девушка не так давно окончила педагогический вуз, в образовательном учреждении она проработала 2 года.

Вину фигурантка не признала, заявив, что один из школьников все выдумал из-за ревности. После задержания петербурженку доставили в СИЗО.

