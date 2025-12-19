  1. Главная
Двоих мужчин задержали по подозрению в изнасиловании женщины в Выборге
Сегодня, 14:59
Пострадавшую госпитализировали в больницу, напавших увезли в отдел полиции.

Росгвардейцы задержали в Выборге двоих мужчин, которых подозревают в совершении тяжкого преступления в Выборге. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 22 января сотрудникам вневедомственной охраны поступили сведения о том, что из квартиры в доме на Приморском шоссе слышны женские крики о помощи. Наряд поймал местных жителей 32 и 33 лет, подозреваемых в изнасиловании 64-летней женщины. Пострадавшую госпитализировали в больницу, напавших увезли в отдел полиции. Их обоих ранее судили. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.TV: мужчину подозревают в изнасиловании девочки в Зеленогорске. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

