Мужчину подозревают в изнасиловании девочки в Зеленогорске

В Петербурге задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении девочки. Следователи Курортного района возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, рассказали в СК РФ.
Предварительно, в июне 2025 года фигурант, находясь с потерпевшей в квартире их проживания в Зеленогорске, избил ее и совершил изнасилование против воли и желания ребенка.
Преступнику предъявлено обвинение. Место происшествия осмотрено, назначен комплекс экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее на Piter.TV: полицейские установили личность подозреваемого в изнасиловании на Загородном проспекте, совершенном более 20 лет назад.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все