Мужчину подозревают в изнасиловании девочки в Зеленогорске

Известно, что злоумышленник и потерпевшая проживали вместе.

В Петербурге задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении девочки. Следователи Курортного района возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, рассказали в СК РФ.

Предварительно, в июне 2025 года фигурант, находясь с потерпевшей в квартире их проживания в Зеленогорске, избил ее и совершил изнасилование против воли и желания ребенка.

Преступнику предъявлено обвинение. Место происшествия осмотрено, назначен комплекс экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: полицейские установили личность подозреваемого в изнасиловании на Загородном проспекте, совершенном более 20 лет назад.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу