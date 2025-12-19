В Германии сообщили о катастрофической ситуации с энергетикой в Киеве

Кристоф Ваннер рассказал об отсутствии света, тепла и воды в столице Украины.

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетической сфере. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Таким образом иностранный корреспондент уточнил, что в городе практически нет никакого отопления. Также местные власти фиксируют перебои с электричеством и водоснабжением потребителей. Представитель западного СМИ уточнил, что аналогичная ситуация сложилась и в других городах Украины.

В последние дни были атаки на энергетическую инфраструктуру. <...> В квартирах холодно, почти нет отопления, все нестабильно. Затем снова отключается вода и электричество. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что 10 января российское министерство по обороне сообщило об ударе по объектам критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. Также удары наносились по хранилищам горючего топлива. Ранее украинский холдинг ДТЭК объявил о введении на территории столицы экстренных отключений электрической энергии после серии взрывов, а также на фоне повышенных нагрузок на местную систему в условиях холодов. Позже пресс-служба компании уведомила граждан о проблемах со светом в Днепропетровской области и Запорожской области. ДТЭК оценила ситуацию со светом в стране "как самую сложную за нынешнюю зиму".

Напомним, что мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей города уезжать в связи с повреждением ТЭЦ и прекращением подачи тепла в жилые дома. Иностранный чиновник из соседнего государства заявил, что силы противовоздушной системы в настоящее время не имеют ресурсов для эффективного отражения атак на столицу. В ночь на 12 января в Киеве работали средства ПВО. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко уведомил население о возникшем пожаре в Соломенском районе.

Фото и видео: YouTube / WELT