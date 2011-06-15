Кристоф Ваннер указал на то, что Украина не хочет следовать пути Дональда Трампа по мирному урегулированию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы главы государства на территории страны для того, чтобы отвлечь население от недавнего коррупционного скандала с своим соратником Тимуром Миндичем. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Таким образом иностранный корреспондент, находящийся в украинской столице, заметил, что у властей с Банковой улицы существуют внутриполитические причины такого решения. По словам журналиста, сейчас у украинского политика фиксируются не самые высокие рейтинги поддержки населения. Это ставит под угрозу его теоретическую победу на выборах.

... Учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар.. Большинство, вероятно, больше не будут готовы избрать его на пост президента. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что 10 декабря Владимир Зеленский после заявления американского президента-республиканца Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого местное законодательство.

Фото и видео: YouTube / WELT