Кристоф Ваннер рассказал о проблеме финансирования ВСУ.

Проблемы с финансированием армии киевского режима приведут страну к поражению. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Таким образом иностранный корреспондент, находящийся в украинской столице, заметил, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе перестала поставлять Вооруженным силам Украины западное вооружение, а также усилили давление на самого лидера страны Владимира Зеленского. В результате положение на фронте для ВСУ значительно ухудшилось. Журналист заметил, что то давление, которое оказывается Белым домом на властей с Банковой улицы "чрезвычайно велико", а на линии соприкосновения дела для бойцов также обстоят неважно.

Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться конфликт? У них почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что в понедельник, 8 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на поддержку Украины, а только выделяют собственное время для мирного урегулирования регионального конфликта.

"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине.

Фото и видео: YouTube / WELT