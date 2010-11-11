Проблемы с финансированием армии киевского режима приведут страну к поражению. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Таким образом иностранный корреспондент, находящийся в украинской столице, заметил, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе перестала поставлять Вооруженным силам Украины западное вооружение, а также усилили давление на самого лидера страны Владимира Зеленского. В результате положение на фронте для ВСУ значительно ухудшилось. Журналист заметил, что то давление, которое оказывается Белым домом на властей с Банковой улицы "чрезвычайно велико", а на линии соприкосновения дела для бойцов также обстоят неважно.
Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться конфликт? У них почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой.
Кристоф Ваннер, эксперт
Напомним, что в понедельник, 8 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на поддержку Украины, а только выделяют собственное время для мирного урегулирования регионального конфликта.
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине.
Фото и видео: YouTube / WELT
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
