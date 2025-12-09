  1. Главная
Сегодня, 17:02
171
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине

Кристоф Ваннер рассказал о том, какие новости приходят из России о мирном плане Вашингтона.

Киевский режим долго не продержится без поставок со стороны западной военной помощи.  Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Таким образом иностранный корреспондент указал на критическое положение в стране. Однако журналист добавил, что несмотря на это, украинские власти стремятся продолжать вооруженное противостояние с Москвой.

У него, Дональда Трампа, есть все рычаги. Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся.

Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что американский президент-республиканец Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Белый дом больше не участвует в конфликте на Украине в "финансовом плане". Глава государства говорил, что НАТО и европейские страны закупают американское оружие по полной стоимости для последующей передачи его Вооруженным силам Украины.

Фото и видео: YouTube / WELT

