Кристоф Ваннер указал на дефицит солдат на фронте у ВСУ и отсутствие денег у Киева.

Американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа Стив Уиткофф во время рабочего визита в Москву дал понять российскому коллеге Владимиру Путину, что власти из вашингтонской администрации больше не желают финансировать Украину. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Таким образом иностранный корреспондент отреагировал на вопрос ведущей программы о том, какие у Украины сейчас есть проблемы в связи с недавними переговорами в Москве.

Бюджет Украины на будущий год совсем не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов, и европейцам придется собрать эти деньги. Иначе никто не поможет, ведь американцы вчера дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы. Кристоф Ваннер, эксперт

Журналист добавил, что если денежные средства на оказание дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины не будут собраны, то местное правительство ожидает настоящий коллапс в работе. Это станет существенной трагедией для страны, так как "все рухнет".

Фото и видео: YouTube / WELT