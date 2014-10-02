Автор Financial Times рассказал о выражении лица спецпосланника главы США во Флориде на встрече с украинцами и в Москве на встрече с русскими.

Американский специальный посланник лидера Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф на официальной рабочей встрече с Владимиром Путиным в Москве выглядел радостнее, чем во время переговоров с секретарем Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Соответствующее заявление сделал иностранный журналист из западного издания Financial Times Кристофер Миллер в социальных сетях. Эксперт добавил, что на заседании с делегацией киевского режима Уиткофф был в угрюмом настроении.

Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается, <…> и внимательно слушает. Кристофер Миллер, корреспондент

Напомним, что в воскресенье в штате Флорида в городе Майами прошли двусторонние переговоры между США и Украиной. Вашингтонскую делегацию возглавлял государственный секретарь Марко Рубио, а украинскую —Рустем Умеров.

