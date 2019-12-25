  1. Главная
Под колеса "Ласточки" в Ленобласти попал мужчина в наушниках. Он погиб
Сегодня, 16:50
Под колеса "Ласточки" в Ленобласти попал мужчина в наушниках. Он погиб

Личность погибшего устанавливается, проводится проверка.

В Ленобласти устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. 

По данным 78.ru, пешехода в наушниках на 80-м километре сбил скоростной поезд "Ласточка" из Петербурга в Калище. Он скончался на месте от полученных травм. 

Предварительно, нетрезвый погибший стоял на путях в наушниках и не услышал сигналов машиниста. Личность мужчины устанавливается, проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что с электрички в Петербурге сняли 12-летнего зацепера. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

