С электрички в Петербурге сняли 12-летнего зацепера
Сегодня, 9:18
Подросток зацепился за межвагонное пространство во время остановки на станции Сосновая поляна и проехал до Сергиево.

В Петербурге транспортные полицейские установили личность несовершеннолетнего зацепера. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 5 сентября. 

В дежурную часть поступила информация о том, что на электропоезде из города в Ораниенбаум замечены юноши. Одним из нарушителей оказался 12-летний мальчик. Подросток зацепился за межвагонное пространство во время остановки на станции Сосновая поляна и проехал до Сергиево. 

В присутствии родителей стражи правопорядка провели с ребенком профилактическую беседу. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 

Фото: Piter.TV 

